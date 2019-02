Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.02.2019 Kursziel: EUR 9,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Eine Perle in Leipzig Am vergangenen Donnerstag hatten wir Gelegenheit, den neuen Produktionsstandort von CO.DON in der 'Bio City Leipzig' zu besichtigen, einem Technologie- und Gründerzentrum im Bereich Biotechnologie. Unter dem Begriff 'Pearl', einem Akronym für 'Production Expansion And Redesign Leipzig', baut CO.DON mit einem Maschinenanlagen-Investitionsvolumen von mehr als EUR 10 Mio. die weltweit erste Anlage zur großtechnischen Herstellung von autologen humanen Zelltherapeutika auf. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich aus unserem dreistufigen DCF-EntityModell ein unverändertes Kursziel von EUR 9,60 je Aktie. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 4,00 entspricht dies einem erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 140%. Wir betrachten die jüngste Kursschwäche daher als Einstiegsgelegenheit und bekräftigen unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17525.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

