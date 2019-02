Die Aktie von Roche hat in den vergangenen Wochen deutlich zulegen können. Seit dem Zwischentief im Dezember bei 233,60 Schweizer Franken hat das Papier mittlerweile gut 13 Prozent hinzugewonnen. Deutlichen Rückenwind erhielt die Aktie dabei unter anderem in den vergangenen Wochen von starken Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2018. Der Konzern hat dabei von einem anziehenden Pharmageschäft profitiert und seine eigenen Ziele übertreffen können. Diese hatte Konzernchef Severin Schwan zuvor bereits mehrfah angehoben. Vor allem Krebsmittel und das noch recht junge Medikament Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) waren die Hauptumsatzbringer, so Roche.

Den vollständigen Artikel lesen ...