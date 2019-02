Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Investitionen und Innovationen trieben das Wachstum des Spirituosenherstellers an, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte die Profitabilität nach 2019 etwas weniger stark zulegen./hosmra/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-02-04/11:47

ISIN: GB0002374006