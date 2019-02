Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf einen neuen Trend. Der Dax büßte am Montag bis zur Mittagszeit 0,15 Prozent auf 11 164,15 Punkte ein. Ein Sprung des Dax über sein jüngstes Hoch bei knapp über 11 300 Punkte erscheint aktuell unwahrscheinlich. Im Fokus blieb die Aktie von Wirecard, die in der vergangenen Woche nach Vorwürfen in der "Financial Times" zu angeblichen Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers um 35 Prozent eingebrochen war. Sie schlug nun einen Erholungskurs ein.

Der MDax , der Index für mittelgroße Unternehmen, sank um 0,18 Prozent auf 23 704,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zugleich um 0,23 Prozent nach.

"Mit angezogener Bremse" sei der Dax in den neuen Börsenmonat gestartet, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba und das setze sich fort. Die zuletzt dominierenden Unsicherheiten, insbesondere mit Blick auf den Brexit und die weiterhin fehlende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften den Index erst einmal in Schach halten. Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets sieht sogar wieder verstärkt Warnsignale für eine Börsenkorrektur.

Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien von Wirecard mit 9,5 Prozent etwas von ihrem jüngsten Kurseinbruch. Der Zahlungsabwickler hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Vorwürfe der "Financial Times" ("FT") zu seinen Geschäften in Singapur unbegründet seien. Eine Prüfung der Vorgänge durch eine beauftragte Anwaltskanzlei stehe kurz vor dem Abschluss.

Die Anteile von Thyssenkrupp gaben am Dax-Ende um knapp 1,5 Prozent nach. Davon ging allerdings nur ein Teil auf die Dividendenausschüttung zurück. Börsianer verwiesen zudem auf Sorgen um Warnstreiks im Zuge des Tarifkonflikts mit den Arbeitnehmern.

Bei VW belasteten schwache Absatzzahlen in den USA. Die Aktien des Autobauers verloren 1,0 Prozent. Der eisige Winter und der teilweise Regierungsstillstand dort hatten für einen Fehlstart ins neue Jahr gesorgt. Die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge sank im Januar um fast 7 Prozent.

Zudem weckte unter den kleineren Unternehmen vor allem der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller Compugroup mit einem optimistischen Ausblick das Interesse von Anlegern. Die Papiere sprangen im SDax um rund 10 Prozent nach oben.

Stabilus enttäuschte dagegen, was den Aktien einen Kursverlust von rund 3,0 Prozent einbrockte. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte die Umsatzprognose für sein bis Ende September 2019 laufendes Geschäftsjahr gekappt. Auch die Papiere des Autozulieferers Norma wurden davon in Mitleidenschaft gezogen und büßten im MDax 1,5 Prozent ein.

Im MDax büßten die Anteile von Aurubis als Schlusslicht 2,6 Prozent ein. Wie das "Handelsblatt" berichtete, dürfte EU-Kommissarin Margrethe Vestager den Verkauf des Geschäfts mit Flachwalzprodukten an die Wieland Werke untersagen. Die Prüffrist der EU läuft bis zum 7. Februar./ck/mis

