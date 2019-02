Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Analyst Benjamin Goy verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die französische Bank bereits auf dem Investorentag Mitte Dezember detaillierte Prognosen für 2018 abgegeben und anschließend auch das Ziel für den Vorsteuergewinn bestätigt habe. Daher sollte im vierten Quartal ein nur kleiner Konzerngewinn kaum noch für Verwunderung sorgen. Der Fokus dürfte auf den Maßnahmen des Managements liegen, vor allem zur Kostenkontrolle und dem Geschäftswachstum./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 16:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-02-04/11:48

ISIN: CH0012138530