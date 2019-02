Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Diageo nach Halbjahreszahlen von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern habe erneut beeindruckende Resultate vorgelegt und feuere aus allen Zylindern, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr bestätige die starke operative Entwicklung des Unternehmens./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-02-04/11:49

ISIN: GB0002374006