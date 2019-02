Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 207 Pence belassen. Angesichts der Aussagen von Konkurrenten habe er seine Prognosen für Risikopositionen der britischen Bank im vierten Quartal etwas angehoben, schrieb Analyst David Lock in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch sinke die geschätzte feste Kernkapitalquote (CET 1) um rund 0,2 Prozentpunkte. Das dürfte sich um erten Quartal 2019 aber teilweise umkehren. Seine langfristigen Prognosen seien ohnehin nicht betroffen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-04/11:50

ISIN: GB0031348658