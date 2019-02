=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit Highlights - * Strategische Kooperation mit Textil- und Mode-Vereinigung * Schauraum für Mode aus TENCEL Fasern an prominenter Stelle in wichtigster Einkaufsstraße Orchard Road * Kooperation macht Marke TENCEL gemäß neuer Markenstrategie präsenter bei Konsumenten * TENCEL Studio vervollständigt Kette an Innovations- und Applikationszenten in Asien Lenzing/Singapur - Die Lenzing Gruppe, Weltmarktführer bei Spezialfasern aus Holz, hat mit der Textil- und Mode-Vereinigung von Singapur (TaFF) eine Kooperation geschlossen, die Singapurs Mode-Designern einen zentralen Platz zur Entwicklung und Präsentation von Kollektionen anbietet und zudem TENCEL, die Marke für textile Spezialfasern, bei den Konsumenten präsenter macht. Die Zusammenarbeit wurde bei der Eröffnung des Design Orchard Gebäudes durch Singapurs Handels- und Industrieminister Chan Chun Sing bekanntgegeben. "Lenzing freut sich über die Zusammenarbeit mit Singapurs Mode-Verband TaFF in den Räumlichkeiten des Design Orchard Centers. Unsere Kooperation mit Mode- Designern ist ein wichtiges Element, um den Konsumenten zu zeigen, wie nachhaltig Produkte mit Fasern unserer Marke TENCEL sind. Es ist ein integraler Part unserer Ausrichtung, für grünere Einkaufs- und Produktionsweisen in der Modebranche zu sorgen", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Singapur ist ein strategisches Zentrum für Lenzing zur Betreuung der Märkte in der Region Süd- und Ostasien, Mittlerer Osten und Afrika. Wir sind außerdem stolz, zur Förderung von Singapurs Modeszene beitragen zu können." Als strategischer Partner von TaFF bei Design Orchard untermauert die Lenzing Gruppe ihre Ausrichtung der sCore TEN Unternehmensstrategie, noch enger mit den Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten. Bisher endete die Positionierung der Lenzing Marken meist bei den Mode-Brands. Jetzt will Lenzing auch bei den Konsumenten präsenter sein, um die Wiedererkennung der Marken und die Nachfrage zu steigern. Mit der zentralen Anlaufstelle für Mode-Designer im TENCEL Studio vervollständigt Lenzing die Kette an Innovations- und Applikationszentren in Asien, mit der sie Entwicklungen von der Faser zum Garn, zum Stoff und letztlich zu Designer-Kleidung mit ihren Kunden und Partnern entlang der Wertschöpfungskette vorantreibt. Design Orchard ist ein neues Gebäude in der Orchard Road, der bedeutendsten Einkaufsstraße Singapurs. Es wurde an der Stelle eines früheren Schmetterlingshauses gebaut. Im Erdgeschoß des Gebäudes aus Sichtbeton und Glas werden unter anderem Kleidungsstücke aus LENZING Fasern verkauft. Im zweiten Stock befindet sich der "Cocoon Space", der Co-Working-Räume anbietet und vor dem auf einer offenen, allen Menschen zugänglichen Gartenfläche und einer Freitreppe Modeschauen veranstaltet werden. Der dritte Stock mit dem TENCEL Studio wird ebenfalls in diese Events eingebunden und bietet mit der umfassenden Kollektion an Stoffen aus TENCEL TM Fasern den Kunden und Partnern Unterstützung bei der gemeinsamen Entwicklung von Produkten. Durch all das soll eine pulsierende Drehscheibe für Designer sowie Mode- und Design-Interessierte geschaffen werden, die sich an Prinzipien der Nachhaltigkeit orientieren wollen. Foto Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=WVRa8UISo8W6 [https:// mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=WVRa8UISo8W6] PIN: WVRa8UISo8W6 Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Waltraud Kaserer Vice President Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 (0) 7672 701-2713 mailto: w.kaserer@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

