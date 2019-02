C.H. Guenther Son LLC (CHG) hat heute die Übernahme der Wback GmbH (Wback) bekannt gegeben. Wback, deren Zentrale im nordrhein westfälischen Bönen liegt, ist eine der modernsten Großbäckereien für Soft Brötchen in Europa. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wback, im Jahr 2003 gegründet, beliefert namhafte Schnellrestaurants (Quick Service Restaurants, QSRs) und den Lebensmitteleinzelhandel über zwei hochmoderne Standorte in Bönen und dem schwäbischen Leipheim. Das Geschäft wird weiterhin unter dem Namen Wback fortgeführt und die Produktion in den bestehenden Anlagen betrieben.

CHG, ein in San Antonio USA ansässiger Lebensmittelproduzent der sowohl Markengeschäft betreibt als auch Eigenmarken anbietet, befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital (PPC), der Geschäftsführung von CHG und weiteren Co-Investoren. Nach der Übernahme verfügt CHG über mehr als 3500 Angestellte an 22 Produktionsstandorten in den USA, Kanada und Westeuropa.

Matthias Geißler, Geschäftsführer von Wback, sagte dazu: "Durch das große Leistungsvermögen, die globale Produktionskompetenz und den Schwerpunkt von CHG auf Produktqualität werden wir bei Wback auch weiterhin beste Dienstleistungen für unsere Kunden erbringen können. Gleichzeitig möchten wir uns geografisch ausdehnen."

Dale Tremblay, CEO von CHG, sagte seinerseits: "Matthias Geißler und das gesamte Team von Wback haben hervorragende Arbeit geleistet und Wback zu einem marktführenden Brötchenhersteller entwickelt. Sie haben stets den Kunden im Sinn und setzen sich für hochwertige Produkte ein. Wir freuen uns auf weitere Investitionen auf dem europäischen Markt, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten."

Chris Trick, einer der Direktoren bei Pritzker Private Capital, fügte hinzu: "CHG hat seine Wachstumsfähigkeit sowohl auf organische Weise als auch durch Übernahmen immer wieder unter Beweis gestellt. Es freut uns, das Wback-Team bei CHG willkommen heißen zu dürfen."

Über C.H. Guenther Son: C.H. Guenther Son mit Hauptsitz in San Antonio ist ein namhafter Lebensmittelhersteller, der seit fast 170 Jahren hochwertige Produkte mit backfrischem Aroma ("just baked from scratch") anbietet. Das mittlerweile globale Unternehmen wurde 1851 in Texas gegründet und beschäftigt heute mehr als 3500 Personen an 22 Produktionsstandorten in den USA, Kanada und Westeuropa. CHG ist ein führender Anbieter von Backwaren und Gefrierkost mit Mehrwert für Kunden aus der Gastronomie und ausgewählten Konsumgütermärkten. Die beliebten Handelsmarken von CHG wie Pioneer, White Wings, Sun-Bird und Cuisine Adventures gehören schon seit Generationen zu den Mahlzeiten am Familientisch. Besuchen Sie uns auf CHG.com.

Über Wback: Wback mit Zentrale in der Gemeinde Bönen in Nordrhein-Westfalen ist ein namhafter Anbieter von frischen Hamburger- und Hotdog-Brötchen für Kunden aus Gastronomie und Einzelhandel. Mit hochmodernen und vollautomatisierten Produktionsbetrieben in Bönen und Leipheim ist Wback ein Branchenführer bei der Fertigung von Soft Brötchen. Wback-Kunden finden sich in ganz Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter Wback.de.

Über Pritzker Private Capital: Pritzker Private Capital erwirbt und betreibt mittelständische Unternehmen in Nordamerika mit führenden Positionen in den Sektoren Fertigung, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die differenzierte und langfristig angelegte Kapitaldecke der Firma ermöglicht effiziente Entscheidungen, große Flexibilität bei Transaktionsstrukturen und Anlagezeiträumen sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Geschäfte langfristig auf und ist der ideale Partner für Jung- und Familienunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190204005154/de/

Contacts:

Steve Phillips, Sr. VP Corporate Services

Für C.H. Guenther Son

+1 210-351-6389

Martha Arendt, Aileron Communications

Für Pritzker Private Capital

+1 312-629-9400