Köln (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der offiziell gemessenen Inflationsraten und der sogenannten Kerninflation, also der Teuerung ohne Berücksichtigung von Energie- und Lebensmittelpreisen, klaffte in den vergangenen Jahren deutlich auseinander, so die Experten von AXA Investment Managers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...