Bonn (www.anleihencheck.de) - Die starken US-Konjunkturdaten trieben die Kapitalmarktzinsen in den USA am Freitag in die Höhe, so die Analysten von Postbank Research.Neben dem Arbeitsmarktbericht habe auch der ISM-Index einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, so dass die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gegenüber Donnerstag um 6 Basispunkte auf 2,69% angezogen habe. Das lange Ende des deutschen Kapitalmarkts habe auf diese Entwicklung nur in sehr abgeschwächter Form reagiert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe sich um 1 Basispunkt auf 0,17% erhöht. Dagegen habe die Rendite 5-jähriger Bunds um 1 Basispunkt auf -0,35% nachgegeben. 2-jährige Papiere hätten mit -0,58% um 2 Basispunkte unter ihrem Niveau von Vortag rentiert. (04.02.2019/alc/a/a) ...

