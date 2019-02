Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 dänische Kronen belassen. Die Profitabilität im Tagesgeschäft sei nur auf den ersten Blick schwach gewesen, schrieb Analyst Tim Race in einer am Montag vorliegenden Studie. Bereinigt um einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Priority-Review-Antrag für die Semaglutide-Tablette habe der dänische Insulinhersteller im vierten Quartal rentabler gearbeitet als gedacht./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

