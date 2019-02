München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Klassischer Campingplatz oder unkomplizierter Wohnmobil-Stellplatz - mit dem Kombi-Band "ADAC Camping- und Stellplatzführer 2019" können Urlauber ihren Campingurlaub mühelos und flexibel organisieren. Vier neue Ausgaben ermöglichen Urlaubern unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten unterwegs und an ihrem Traumziel.



Lesefreundlich und zeitgemäß: Alle Bände sind komplett neu gestaltet im modernen Info-Design und erscheinen im 30 Prozent größeren Format. Zudem gibt es die wichtigsten Platzinfos auf einen Blick.



Der ADAC Camping- und Stellplatzführer "Skandinavien - Ostsee" präsentiert rund 1100 Campingplätze und 900 Wohnmobil-Stellplätze in Norddeutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, dem Baltikum und Polen. Das Nachschlagewerk ist der ideale Reisebegleiter für die beliebte Nordkap-Route und die große Traumtour rund um die Ostsee.



Der bewährte ADAC Camping- und Stellplatzführer "Deutschland" stellt in seiner nun fünften Auflage über 1200 Campingplätze und rund 2700 Wohnmobil-Stellplätze in allen heimischen Urlaubsregionen vor.



Das kompakte Nachschlagewerk für Frankreich, Spanien, Portugal und die Schweiz informiert jetzt über 1500 Campingplätze und 1700 Wohnmobil-Stellplätze in diesen vier südwesteuropäischen Ländern.



Für den Campingurlaub in Italien, Kroatien, Österreich und Slowenien enthält die vierte Auflage des Kombi-Bands detaillierte Angaben zu rund 1100 Camping- und 1200 Wohnmobil-Stellplätzen.



Für den schnellen Gesamtüberblick zum Angebotsniveau der Plätze gibt es das 5-Sterne-Bewertungssystem für verschiedene Kategorien, die von unseren erfahrenen Inspekteuren vor Ort überprüft und bewertet werden. Gut zu wissen: Die aktuellen Preisangaben umfassen alle Nebenkosten. Um das Kostenniveau eines Platzes einschätzen zu können, gibt es einen ADAC Vergleichspreis für den Aufenthalt einer Musterfamilie. Exakte GPS-Koordinaten sorgen für eine zielgenaue Navigation. Piktogramme erläutern unter anderem, für welche Zielgruppen ein Platz besonders geeignet ist.



Alle Bände beinhalten eine herausnehmbare, übersichtliche Planungskarte für die Suche nach dem am günstigsten gelegenen Platz. Und wer sparen möchte, nutzt die beiliegende "ADAC Campcard 2019". Mit ihr kann der Besitzer auf Camping- und Wohnmobil-Stellplätzen in ganz Europa jede Menge attraktiver Angebote in der Haupt- und Nebensaison in Anspruch nehmen.



Die vier neuen ADAC Camping- und Stellplatzführer 2019 sind für je 19,99 Euro im Buchhandel, in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop erhältlich.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.



Diese Presseinformation finden Sie online unter http://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter http://twitter.com/adac



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Marion-Maxi Hartung T 089 76 76 38 67 marion-maxi.hartung@adac.de