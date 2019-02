Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Osram von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs schätzt den Ausblick als "sehr ambitioniert" ein, wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Obwohl sie nicht davon ausgehe, dass Osram sein Umsatzziel erreichen werde, glaubt sie, dass Einsparmaßnahmen etwas Flexibilität bei der Profitabilität verschaffen könnten. Osram könnte im zweiten Halbjahr zu einem positiven vergleichbaren Umsatzwachstum zurückkehren. Das Ziel einer angepassten Ebitda-Marge von 12 bis 14 Prozent sollte daher erreichbar sein./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-02-04/12:17

ISIN: DE000LED4000