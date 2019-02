Gebäudeautomation und das IoT - unter diesem Motto stand bereits das achte ZVEI-Kolloquium im November 2017. Dennoch war das Kolloquium 2018 keine Wiederholung, sondern konnte mit einer Reihe neuer Aspekte aufwarten. Während es bei der Vorveranstaltung eher um die Geschäftsmodelle ging, standen dieses Mal konkrete(re) IoT-Projekte im Fokus.

»Wir befinden uns bei den smarten Services erst ganz am Anfang der Entwicklung und bei den Gedanken darüber in viel zu engen Grenzen« - so fasste Adalbert Neumann (Bild?1), CEO von Busch-Jaeger, in seinem Eingangsstatement die aktuelle Entwicklung zusammen.

So erfassen die Komponenten der etablierten Gebäudeautomations-Hersteller, z.B. ein Smart Meter, zwar jede Menge Daten, allerdings werden diese heute noch so gut wie gar nicht für zusätzliche Services genutzt. Und erste Ansätze in diese Richtung kommen in der Regel von außen, etwa von Versicherungen. Eine zwingende Voraussetzung für neue Servicemodelle sind aus Sicht von Adalbert Neumann vernetzte Technologien, die auf offenen Standards basieren. Proprietäre, geschlossene Lösungen seien eine Sackgasse.

Daten als Zahlungsmittel

Das Bezahlen mit den eigenen Daten ist kein neues Phänomen, sondern z.B. schon lange das Geschäftsmodell etwa von Kundenbindungsprogrammen wie Payback, sagte Lars Heidemann (Bild?2) von Telefonica Deutschland. In dem ...

