Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Nach dem äußerst schwachen Dezember hätten globale Industriewerte eine signifikante Erholung im Januar gesehen. Die Gründe hierfür hätten insbesondere in einer vorsichtigeren Haltung der U.S. Notenbank FED in Bezug auf zukünftige Zinserhöhungen, einige positive Meldungen aus den Verhandlungen der Vereinigten Staaten mit China im Handelskonflikt und Unternehmenszahlen, die im Großen und Ganzen bisher besser als befürchtet gewesen seien, gelegen. Die Rally im Januar sollte jedoch auch insbesondere vor dem Hintergrund des überzogenen Abverkaufs im Dezember gesehen werden. ...

