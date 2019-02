Stuttgart (ots) -



Wie gut reinigen alte Waschmittel?



Da Waschmittel kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, müssten eigentlich auch ältere Produkte noch verwendet werden können. "Marktcheck" macht den Test und hat bei Zuschauern vergessene Waschmittelpackungen abgeholt und damit im Labor gewaschen.



Streit um Diesel-Fahrverbote



Deutschland ist bislang das einzige EU-Mitglied, das Fahrverbote für Euro-4-Diesel verhängt hat. Um die Grenzwerte wird zurzeit eine erbitterte Debatte geführt. Tatsächlich scheinen einzelne Messstationen nicht korrekt aufgestellt worden zu sein. Was können Dieselfahrer tun, die sich ungerecht behandelt fühlen?



Handwerkerstichprobe - wenn der Öltank gewartet werden muss



5,5 Millionen Haushalte in Deutschland haben einen Öltank, der regelmäßig gewartet werden muss. "Marktcheck" bestellt Handwerker und beobachtet mit versteckter Kamera, ob sie kompetent genug sind, den eingebauten Fehler zu finden.



Nebenjobs - so klappt es mit dem Zuverdienst



Viele Menschen sind auf einen Nebenjob angewiesen, um ihr Einkommen oder ihre Rente aufzustocken und ihre finanzielle Situation zu verbessern. "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey erklärt, worauf man achten sollte und welche Regelungen bei einem Nebenjob gelten.



Tipp der Woche: Granatäpfel öffnen



Der Granatapfel gilt als besonders vitaminreich und schmackhaft und ist vielseitig einsetzbar. Doch wie verarbeitet man ihn richtig? "Marktcheck" testet Lifehacks aus dem Internet.



