SOWITEC hat 2018 erfolgreich 11 Projekte mit über 1.500 MW veräußert

Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, blickt auf eine sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr zurück. Insgesamt konnten 11 Projekte mit einer Gesamtleistung von 1.538 MW an verschiedene große europäische Energieversorger verkauft werden. Allein in Brasilien wurden 6 Projekte mit fast 1.000 MW veräußert. Die 3 Solarprojekte mit insgesamt 605 MW Leistung und die 3 Windprojekte mit insgesamt 389 MW Leistung befinden sich alle im Bundesstaat Bahia. ...

