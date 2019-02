von Klaus Schachinger, Euro am SonntagFür rund 70 Millionen Euro will Maschinenbauer Masterwork 8,5 Prozent an dem Weltmarktführer aus Heidelberg. Geplant sei eine enge operative Zusammenarbeit, sagt Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer. Mit umgerechnet 2,68 Euro pro Aktie zahlen die Chinesen 55 Prozent Aufpreis auf ...

