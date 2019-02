DAX - Die 11.200er Hürde ist bislang zu groß

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX kam am Freitagnachmittag nicht mehr wirklich von der Stelle und auch der Auftakt in die neue Handelswoche bringt aktuell keine klare Richtungsentschedung. Der Ausflug über die 11.200er Marke kurz nach der Eröffnung wurde am Vormittag wieder abverkauft, allerdings konnten die Bären im Anschluss bislang auch noch keinen nachhaltigen (Abwärts-) Trend in Gang setzen.

Der Bereich um 11.200 Punkte hat sich in den vergangenen Tagen als signifikantes Widerstandslevel etabliert. So lange den Bullen kein nachhaltiger Ausbruch über dieses Level gelingt, ist in den kommenden Stunden und Tagen tendenziell wieder die Shortseite interessant unter Chance-Risiko-Aspekten.

Unterhalb von 11.200 Punkten steigen die Chancen eines größeren Rücksetzers Richtung 11.000 Punkte-Marke, potenziell deutlich tiefer. Da die US-Indizes allerdings bislang noch keinerlei Schwäche zeigen, darf man die DAX-Bullen zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall abschreiben.

Sollte die Marke von 11.000 Punkten unterboten werden, steht schnell wieder der Bereich 10.750 bis 10.800 Punkte auf der Tagesordnung. Oberhalb von 11.320 Punkten winkt hingegen eine Fortsetzung der jüngsten Rallyphase in den Bereich 11.650 bis 11.800 Punkte.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2018 - 04.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 04.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

