FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im frühen Verlauf leicht nach unten. Charttechnisch notiert er seit gut einer Woche in einer Seitwätsbewegung zwischen 11.000 und 11.300 Punkten. Momentan zeichnet sich ab, was ihn aus der Ruhe bringen kann. Der Einladung der Wall Street, nach oben zu laufen, kann er nicht folgen. Wie aus dem Handel zu hören ist, haben zudem die Kurskapriolen des DAX-Unternehmens Wirecard jüngst zu einer Verstimmung der DAX-Investoren geführt.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 20,5 auf 11.179,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.205 und das Tagestief bei 11.174,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.899 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 02:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.