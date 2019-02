Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Er bewerte die Papiere nun auf der Basis der Annahmen für das Jahr 2020, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies resultiere in einer niedrigeren Prognose für bereinigten Gewinn je Aktie. Der Software-Entwickler sei für seine vorsichtigen Prognosen bekannt, was auch für die voraussichtlichen Beiträge des akquirierten Marktforschungsspezialisten Qualtrics gelte./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

