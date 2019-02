Stäfa (awp) - Für den Hörgerätehersteller Sonova wird die Schweiz auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Die vor kurzem in Murten getätigte Investition in einen Neubau sehe man als klares Bekenntnis zum hiesigen Standort, sagte CEO Arnd Kaldowski in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Sein Unternehmen stehe ...

