ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Wochenbeginn hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag erholt. Mit Erleichterung nahmen die Anleger auf, dass die USA bei dem Verkaufsverbot von in den USA produzierten Zulieferprodukten für Huawei temporäre Ausnahmen zulassen. So dürfen einige Unternehmen Huawei 90 Tage beliefern.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.624 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,15 (zuvor: 44,1) Millionen Aktien.

Händler erklärten das vergleichsweise geringe Umsatzvolumen mit den eher gedämpften Erwartungen an eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen USA und China. Außerdem bestehe die Gefahr, dass der Konflikt USA-Iran eskaliere.

Etwas gebremst wurde der SMI von Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,5 Prozent sank. Gesucht waren hingegen Konjunkturzykliker wie ABB, Adecco und Lafargeholcim, die zwischen 0,8 und 1,7 Prozent gewannen.

Unter den zyklischen Werten in der zweiten Reihe profitierten auch Kühne & Nagel mit einem Plus von 1,9 Prozent - und dies, obwohl die Analysten von Baader Helvea die Aktien des Logistikunternehmens aus dem Musterportfolio entfernt hatten. Neu aufgenommen in das Baader-Portfolio wurden Sulzer, deren Aktie um 3,1 Prozent vorrückte.

Ebenfalls in der zweiten Reihe verteuerten sich Sonova um 6,3 Prozent. Der Hersteller von Hörgeräten hatte im Geschäftsjahr 2018/19 von neuen Produkten profitiert.

Die Aktien des Apple-Zulieferers AMS erholten sich im Einklang mit Technologiewerten weltweit um 3,9 Prozent, nachdem sie am Montag einen zweistelligen Kursverlust verbucht hatten. Ursächlich waren Befürchtungen gewesen, dass China in Reaktion auf die US-Sanktionen gegen Huawei den US-Konzern Apple ins Visier nehmen könnte. Auch der Kurs von Logitech machte mit einem Plus von 1,4 Prozent etwas Boden gut.

Bei Temenos (+5,4 Prozent) kamen die neuen Wachstumsziele gut an, die der Anbieter von Bankensoftware am Dienstag vorstellte.

May 21, 2019

