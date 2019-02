Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Januar habe der Billigflieger mit den Resultaten nicht mehr überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer ersten Reaktion am Montag. Die Vertragsverlängerung von Chef Michael O?Leary sieht der Experte aber ebenso positiv wie die Signale der Europäischen Union, dass die Iren im Falle eines harten Brexit die Anforderungen an die Gesellschaftsstruktur durch bloße Aufgabe von Stimmrechten erfüllen könnten./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-02-04/13:04

ISIN: IE00BYTBXV33