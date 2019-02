München (ots) -



Auf einmal ist es dann wieder so weit: Das erste Frühlingslicht lässt die Sinne jubilieren und verzaubert München. Vögel zwitschern, in der Mittagspause sitzt man im T-Shirt im Café, die Lieblingseisdiele hat wieder geöffnet. Der Frühling übt noch? Es gibt auch indoor reichlich Gelegenheit aufzutanken, mit Licht, Kreativität und Endorphinen. Im Folgenden finden sich elf leuchtende Beispiele für eine München-Reise ans Licht. Noch mehr Inspiration findet sich auf www.einfach-muenchen.de.



1. Erleuchtet - 100 Jahre Bavaria Filmstadt



Anlässlich des Jubiläums eröffnet die Bavaria Filmstadt am 2. März 2019 das Filmstadt Atelier - eine Zeitreise durch 100 bewegte Jahre Film und Fernsehen. Interaktive Angebote und Augmented Reality bieten die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Zur Filmstadtführung durch Originalkulissen kann auch das Gespräch mit einem Beleuchter gebucht werden, der Einblicke in die Kunst des richtigen Lichts gibt.



Tägl. 10-17 Uhr Anmeldung für Führungen unter +49 (0)89 64992000 www.filmstadt.de



2. Licht und Luxus - Führungen in den Münchner Schlössern



Seit noch nicht einmal einhundert Jahren ist elektrisches Licht hierzulande für alle verfügbar. Über Jahrhunderte war Licht in der Nacht ein Zeichen von Herrschaft und Macht. Die Führungen vermitteln eine Vorstellung davon, wie in der Residenz und Schloss Nymphenburg einst die Nacht zum Tage gemacht wurde.



Ab März 2019 www.schloesser.bayern.de (Suchwort: Themenführungen)



3. Lichter der Großstadt - MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK



Unter dem Leitmotiv "Design connects" präsentiert die Munich Creative Business Week MCBW zum 8. Mal Ideen, Trends und Produkte in Konferenzen, Symposien und Workshops und vielen weiteren Veranstaltungen. Die MCBW lädt mit den zwei Schwerpunkten "Create Business" und "Design Schau" sowohl Fachleute als auch die kreativinteressierte Öffentlichkeit ein.



09.-17.03.19 www.mcbw.de



4. Licht und Schatten - UTRECHT, CARAVAGGIO UND EUROPA. 1600-1630



Es muss geradezu ein Schock für die drei jungen Utrechter Maler Hendrick ter Brugghen, Gerard van Honthorst und Dirck van Baburen gewesen sein, als sie in Rom die unkonventionellen Gemälde Caravaggios erstmals mit eigenen Augen sahen. Dessen Werke waren von einem neuartigen Realismus, von Drama und mysteriösem Licht gekennzeichnet. Das künstlerische Bestreben der Utrechter Caravaggisten wurde es, Caravaggios Stilmittel mit dem individuellen Ausdruck und der niederländischen Bildtradition zu verbinden. Dabei entwickelten sie ihren eigenen, unverwechselbaren Stil.



17.04.-21.07.19 Alte Pinakothek www.pinakothek.de/ausstellungen/caravaggisti



5. Taghell und Forever Young - 10 Jahre Museum Brandhorst



Das Museum Brandhorst feiert 2019 sein zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum wird die "neue" Sammlung Brandhorst vorgestellt. Im Laufe der letzten Dekade wurden die Highlights von Andy Warhol, Cy Twombly oder Sigmar Polke um ein Konvolut von 500 Neuerwerbungen ergänzt. Das Ausstellungshaus wurde nach neuesten Erkenntnissen der Energieeffizienz als Tageslichtmuseum gebaut.



23.05.19-01.04.20 www.museum-brandhorst.de



6. Leuchtender Stern des Südens - Die Allianz Arena



Wie ein Raumschiff von einem anderen Stern wirkt das Fußballstadion, wenn es mit Einbruch der Dunkelheit weithin sichtbar im Rot des FC Bayern glüht. Mehr als 300.000 LEDs lassen die rautenförmigen Membrankissen erstrahlen. An spielfreien Tagen sind eine geführte Arena Tour und der Besuch in der FC Bayern Erlebniswelt ein Highlight (Individual- und Gruppenreisende). Getoppt wird das Erlebnis noch von den Nachtführungen " Allianz-Arena @ Night" (Individualreisende ab 14 Jahre).



Buchung: +49 (0) 89 69931-222 (werktags) Die nächsten Termine werden auf der Allianz-Arena Homepage veröffentlicht www.allianz-arena.de



7. Abendlicht - Sonnenuntergangs-Zeltdachtour im Olympiapark



Ausgerüstet wie bei einer Expedition führt ein Guide die Besucherinnen und Besucher durch Seil und Karabiner gesichert auf einem Steg entlang der Dachkante bis hinauf zu einem der tragenden Pfeiler der Seilnetzkonstruktion des Olympiadaches. Bei Sonnenuntergang steigert sich die Intensität der Eindrücke.



Offene Touren: 17. und 24.05.2019, 18.30 Uhr Anmeldung erforderlich Gruppentouren buchbar Besucherservice: +49 (0) 89 3067-2414, besucherservice@olympiapark www.olympiapark.de



8. Lichtgestalten und Global Player - Kreativort Schwabing



An seinem Wohnort Schwabing schrieb Thomas Mann die berühmten Zeilen "München leuchtete...". Noch heute ist das Viertel ein Sehnsuchtsort für Kultur- und Kreativschaffende. Der zweistündige Stadtteilspaziergang führt mitten hinein in Münchens legendären Kreativviertel. Dabei freut sich zum Beispiel das Team des international renommierten Lichtdesigners Ingo Maurer, dessen Lichtkreationen im eigenen Showroom zu präsentieren.



Auskunft und Buchung: München Tourismus, +49 (0) 89 233 30-234, -204 und -237 tourismus.guides@muenchen.de www.einfach-muenchen.de (Suchbegriff: "Einfach Schwabing")



9. Erhellend - Slow Down Walk und Local-Heroes-Inspirations-Tour



Beim gemeinsamen Schlendern lassen die Slow-Living-Experten ihre Gäste traditionsreiche Handwerkskunst, nachhaltig ausgerichtete Manufakturen, innovative Startups und Oasen der Entspannung erleben. Die Tour bietet zudem die Gelegenheit regionale Küche, Backkunst und Kaffee zu genießen.



Sa 16./23./30.03.19. und 06./13./27.04.19 10-13 Uhr Treffpunkt: Alte Akademie in der Neuhauser Straße (Fußgängerzone)



Die Local-Heroes-Tour führt hinter die Kulissen der kreativen München-Macher. In persönlichen Gesprächen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Akteure der Stadt und des Wandels in der Stadt kennen. Diese widmen sich unterschiedlichen Branchen wie Digitalisierung, Gastronomie, Kunst, Design und Social Entrepreneurship.



Sa, 16./23./30./03.19, 06./13./27.04.19 und 04.05.19 14-17 Uhr Treffpunkt: Container Collective, Werksviertel



Mindestteilnehmerzahl bei beiden Touren: 4, max. 10 Personen Rückfragen unter +49 (0) 89 21665055 oder unter mitmachen@mucbook.de www.shop.mucbook.de



10. Nachtlichter - Planetarium und Sternwarte im Deutschen Museum



Das Licht der Sterne kann man kaum irgendwo so ungestört erleben wie im Planetarium. Der Sternenprojektor mit modernster Glasfasertechnik und sechs Digitalprojektoren holen das ganze beobachtbare Universum in die Projektionskuppel. Die Besucherinnen und Besucher fühlen sich, als reisten sie per Raumschiff durch das Weltall.



Tägl. 12 Uhr und 14 Uhr www.deutsches-museum.de



Die Ringe des Saturn entdecken oder den Mond von ganz nah bestaunen: Die Beobachtergruppe der Oststernwarte des Deutschen Museums öffnet abends das Fenster ins Universum. Nebenbei haben die Besucherinnen und Besucher auch einen grandiosen Blick über die Stadt und ihre Lichter.



Di und Fr Dez. bis März: 20 Uhr April bis Sept. 21Uhr Eintritt frei www.beobachtergruppe.de



11. Moon Light und Mood Light



Immer wenn der Vollmond über Münchens Altstadt steht, feiert das Münchner Partyvolk bei der Luna Party auf der Blue Spa Terrasse & Lounge des Hotels Bayerischer Hof die Nacht über den Dächern von München. Der Eintritt ist in der ersten Stunde der Party frei. Ungewöhnlich sind der frühe Beginn (18 Uhr) und das Ende der Luna Party um Mitternacht



18.02./20. 03./17.04. und 16.05.19



