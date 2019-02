Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat am Mittwoch, für die Anleger wenig überraschend, keine geldpolitischen Entscheidungen getroffen, so die Experten von Union Investment.Die FED Funds Rate sei im Korridor bei 2,25 und 2,5 Prozent geblieben. Allerdings habe sich der FED in der anschließenden Pressekonferenz die Möglichkeit geboten, die seit der Dezember-Sitzung beschleunigte 180-Grad-Wende in ihrer Kommunikation ausführlicher zu erläutern. Die US-Notenbanker sähen das heimische Wachstum als solide. Der verhaltene Inflationsdruck zwinge aber nicht zu stetigen Zinsanhebungen, sondern erlaube Geduld (im Sinne einer geldpolitischen Pause). Im Gegensatz zur Sitzung im vergangenen Dezember sei nun auch nicht mehr davon gesprochen worden, dass noch einige weitere Zinsanhebungen als gerechtfertigt angesehen würden. Vielmehr wähle die FED mit "weiteren Anpassungen" des Leitzinses einen sehr neutralen Begriff, was grundsätzlich sowohl eine Anhebung als auch eine Senkung bedeuten könne. ...

