Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup nach vorläufigen Zahlen und einem Ausblick auf 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit Blick auf die bundesweiten Einführung der Telematikinfrastruktur habe der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller starke Konnektoren-Umsätze im vierten Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die Auslieferung von 42 000 Verbindungspaketen und auf die Zahl der gesamten Bestellungen in Höhe von 46 000 bis Ende Dezember./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 11:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-02-04/13:19

ISIN: DE0005437305