FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Montagmittag leicht ins Minus. Die Wirtschaftsdaten bleiben auch zu Wochenbeginn schwach. Das Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum fällt nach den Ergebnissen des Ifo World Economic Survey (WES) vom ersten Quartal 2019 von plus 6,6 auf minus 11,1 Punkte und liegt somit zum ersten Mal seit 2014 wieder unter null. Laut Händlern nimmt das Risiko einer Korrektur an den Börsen zu. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 11.150 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.157 nach unten.

Am Wochenende gab es bereits neue Daten aus China. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar wie erwartet verlangsamt. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf 53,6 nach 53,9 Punkten im Dezember, fiel damit allerdings oberhalb der Markterwartung aus.

In den kommenden Tagen dürfte erneut der bevorstehende Brexit wider in den Vordergrund rücken. Die britische Premierministerin Theresa May will nach Brüssel reisen und das Austrittsabkommen nachverhandeln, dabei dürfte es vor allem um den irischen Backstop gehen. Ob es von dort substanziell Neues geben wird, bleibt abzuwarten.

Wirecard erholen sich deutlich

Nachdem der Aktienkurs von Wirecard in der Vorwoche stark unter den Betrugsvorwürfen zweier Artikel der "Financial Times" gelitten hatte, haussiert er am Montag um 14 Prozent. Der Zahlungsdienstleister sieht sich einer irreführenden Berichterstattung über mögliche Bilanzierungsverstöße ausgesetzt.

Weder eine interne Untersuchung der Compliance-Abteilung noch eine unabhängige Prüfung durch eine Rechtsanwaltskanzlei hätten bisher eine "schlüssige Feststellung für ein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern des Unternehmens gefunden", teilte der DAX-Konzern mit.

Die Analysten der DZ Bank haben ihre Kaufempfehlung für Wirecard mit einem Kursziel von 200 Euro bestätigt, die Kollegen der HSBC sind mit einem Kursziel von 240 Euro noch optimistischer. Hier wurde die Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt.

Stabilus kappt die Prognose

Geschäftszahlen kommen aus der zweiten Reihe. So erzielte Rational im Geschäftsjahr 2018 Umsätze von 778 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 11 Prozent oder 76 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Damit erfüllt das Unternehmen die unterjährig angehobene Wachstumsprognose von 10 bis 12 Prozent. Die LBBW spricht von einem optimistischen Ausblick für 2019. Nach der seit Jahresbeginn starken Entwicklung gibt das Papier allerdings 1,6 Prozent nach.

Zudem hat Stabilus bereits Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Vor allem der Umsatzausblick sei etwas stärker gesenkt worden als gedacht, heißt es. Statt rund 5 Prozent erwartet Stabilus nur noch rund 2 Prozent Zuwachs. An der Börse geht es für die Aktie um 5,8 Prozent nach unten.

Gut kommt an der Börse der Ausblick von Compugroup an, die Aktie legt um 9,2 Prozent zu. Für 2019 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 720 und 750 Millionen Euro, was rund 5 Prozent oberhalb der Konsensschätzung liegt. Das EBITDA soll zwischen 190 und 205 Millionen Euro liegen, hier liegt der Konsens bei 176 Millionen Euro.

Keine Übernahme von Panalpina durch DSV

Für Julius Bär geht es 4,3 Prozent nach unten. Hier wird an der Börse bemängelt, dass das schweizerische Finanzunternehmern die 2019er-Prognose der Bruttomarge um 4 Basispunkte auf nunmehr 86 Basispunkte gesenkt hat. Grund seien unter anderem eine niedrigere Kundenaktivität und auch zusätzliche Rechts- und Restrukturierungskosten.

Die angestrebte Übernahme des schweizerischen Logistikkonzerns Panalpina durch den dänischen Wettbewerber DSV steht vor dem Aus. Die Ernst Göhner Stiftung - mit 46 Prozent der Aktien größter Anteilseigner - lehne die aktuelle Offerte aus Dänemark ab, teilte Panalpina mit. Stattdessen werde Panalpina darin bestärkt, unabhängig seine Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen, auch mit Hilfe von Fusionen und Übernahmen. Panalpina verlieren 7,2 Prozent, DSV 2,8 Prozent.

