Die am deutschen Kapitalmarkt agierende Anleihe-Emittenin R-LOGITECH S.A.M. kann ihre Umsatz- und Ertragszahlen in 2018 wie prognostiziert deutlich steigern. Das teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Monaco heute auf Basis vorläufiger Finanzkennzahlen mit.

Zudem prüft R-LOGITECH nach eigenen Angaben aktuell verschiedene Optionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Vor diesem Hintergrund wurde die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird die Geschäftsführung in Abhängigkeit vom vorherrschenden Marktumfeld treffen.

INFO: Die R-LOGITECH S.A.M. (vormals S.A.R.L.) ist ein internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme. Sie ist ein Schwesterunternehmen der Metalcorp Group B.V. unter dem gemeinsamen Dach der Monaco Resources Group und führender Player im Bereich der Logistik auf dem afrikanischen Kontinent.

Finanzkennzahlen in 2018

