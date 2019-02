Themen heute:

Risiko Wasser /// Ausgezeichnete Personalführung und -strategie: Faurecia ist "Top Employer Deutschland 2019"

1.

Nach der Schneeschmelze kommt die Flut. Doch wer zahlt für vollgelaufene Keller und teure Renovierungsarbeiten?

"Viele denken, dass die Wohngebäudeversicherung oder die Hausratversicherung Hochwasserschäden abdecken. Das stimmt jedoch nicht", klärt man bei der NÜRNBERGER Versicherung auf. "Nur die erweiterte Naturgefahrenversicherung schützt Sie gegen Schäden an der Immobilie und am Mobiliar durch Naturgewalten wie Überschwemmungen, Schneedruck oder Erdrutsch."

Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Gelangt von massiv eingeschneiten Gebäuden Schmelzwasser ins Haus, weil die noch vorhandenen Schneemassen den Weg in den Kanal oder anderweitigen Ablauf versperren, zahlt auch die Naturgefahrenversicherung nicht. "Der Gebäudeeigentümer hat die Pflicht, seine Ablaufwege freizuhalten und von Schnee und Eis zu befreien", informieren die Experten. Ansonsten muss er für die Schäden selbst aufkommen.

Gut 300 Millionen Euro Schaden richten Überschwemmungen nach Starkregen und Hochwasser jährlich an. Dennoch haben nur 41 % der Haushalte eine Wohngebäudeversicherung mit Naturgefahrenschutz.

2.

Faurecia wurde vom Top Employers Institute als "Top Employer Deutschland 2019" ausgezeichnet. Der renommierte Preis geht zum neunten Mal in Folge an das Technologieunternehmen, das sich damit als attraktiver Arbeitgeber in einer der innovativsten Branchen unserer Zeit positioniert. Zudem wurde Faurecia auch als "Top Employer Europe" auf internationaler Ebene prämiert.

"Wir sind sehr stolz darauf, erneut zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zu zählen. Die wiederholte Auszeichnung als Top Employer bestätigt uns in unserem Personalmanagement: Wir fördern die stetige Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unterstützen sie durch individuelles Karrieremanagement und kommunizieren unsere Strategie und Vision intern und extern mit hoher Transparenz. Momentan findet in unserer Branche eine technische Revolution statt, für die wir zahlreiche neue Kompetenzen aufbauen und bündeln. Dazu trägt unser innovatives Talent Management entscheidend bei", so Andreas Marti, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Faurecia Automotive GmbH.

Das Unternehmen setzt seit Unternehmensgründung verstärkt auf eine diverse, offene Firmenkultur mit hohem Entwicklungspotenzial. Neueinsteiger haben die Möglichkeit, die eigene Karriere im Unternehmen aktiv mitzugestalten und diese dank attraktiver Weiterbildungsangebote durch die Faurecia University sowie gegebenenfalls durch Auslandsaufenthalte laufend voranzutreiben.

