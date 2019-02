Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die sich abschwächende Stimmung und die trüberen Aussichten für das Wirtschaftswachstum hätten den deutschen Büroimmobilien-Markt bislang noch nicht erreicht, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Sektor sollten Anleger angesichts der starken Dynamik die Anbieter von Gewerbeimmobilien daher jenen von Wohnimmobilien vorziehen. Für die TLG-Aktie sieht der Experte allerdings kaum noch Luft nach oben, er favorisiert die Konkurrenten Alstria Office und Aroundtown./tav/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-04/14:15

ISIN: DE000A12B8Z4