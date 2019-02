Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303) übernimmt zum 1. Februar 2019 das Centermanagement am Flughafen Nashville im US-Bundestaat Tennessee.

Das Unternehmen verantwortet künftig das Management und die Weiterentwicklung sämtlicher Retail- und Gastronomieflächen am "Nashville International Airport". Mit knapp 16 Millionen Fluggästen konnte Nashville die Passagierzahlen im vergangenen Jahr um 13,2 Prozent steigern und erzielte zum sechsten Mal in Folge einen neuen Passagierrekord. Damit bestätigte Nashville seine Position als einer der wachstumsstärksten Airports in Nordamerika.

Fraport USA, eine hundertprozentige Tochter der Fraport AG, hatte den Zuschlag im vergangenen Jahr erhalten. Im Sommer 2018 unterzeichnete Fraport USA mit der Betreibergesellschaft MNAA (Metropolitan Nashville Airport Authority) den Vertrag über eine Laufzeit ...

