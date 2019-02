Die Wirecard-Aktie zählt heute mit einem Kursgewinn von rund 10% zu den klaren Gewinnern am Aktienmarkt. Die Erklärungsoffensive des Internet-Zahlungsabwicklers zeigt Wirkung. Denn:Wirecard sieht die Vorwürfe zu den Geschäften in Singapur als unbegründet an. Seit Mai 2018 gebe es eine Untersuchung dazu, die kurz vor dem Abschluss stehe, teilte das Unternehmen am Montag mit....

