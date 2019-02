Wirecard-Chef Markus Braun hat sich am Montag Mittag in einer Telefonkonferenz zu den Betrugsvorwürfen geäußert, die in der vergangenen Woche zu dem dramatischen Kurrssturz von 35 Prozent geführt haben. Braun hat dabei alle Vorwürfe zurückgewiesen. Mit neuen Anschuldigungen rechnet er nicht. Von Wolfgang Ehrensberger

