- Fahrzeug einscannen, digitales Ebenbild (Digital Twinn®) generieren, Digital Twinn online stellen - verkauft! - Der Digital Twinn sorgt für mehr Transparenz und damit für mehr Sicherheit, als ein konventioneller Autoverkauf bieten kann - Deutsches Start-Up mit weltweit führender Technologie bringt erste Kunden in Livebetrieb



90 Prozent aller Gebrauchtwagenkäufe beginnen mit der Suche im Internet. Kunden können heute nur semi-professionelle Fotos anschauen, haben Zweifel beim Autokauf, nehmen einen Freund mit, der beim Kauf berät, da man nichts übersehen möchte. Das entfällt künftig: mit dem Autoscanner von Twinner, sieht der Kunde sogar von der Couch aus mehr, als wenn er vor dem physischen Auto steht. Die Weltneuheit Twinner ändert das: Das "Traumauto" kann dreidimensional, von allen Seiten - von innen und von außen sowie von unten - online in 360-Grad begutachtet werden. Twinner scannt ein Auto außen, innen, unten und zeigt objektiv Schäden, Features und Gebrauchsspuren auf.



Das Startup aus Leipzig und Halle bietet mit Twinner® eine Transparenz und Sicherheit, die beim Autokauf bisher nur durch die umfangreiche Begutachtung eines Fachbetriebs gewährleistet wurde. In einer 360-Grad-Ansicht werden neben Features wie Innen- und Außenraum sowie Unterboden inklusive der Fahrzeug-Stammdaten außerdem Reifenprofil, Reparaturstellen, Lackschäden und Gebrauchsspuren transparent. Durch solche Transparenz wird es möglich, dass Gebrauchtwagenkäufer Fahrzeuge mit einem Klick online kaufen - genau wie einen neuen Fernseher.



Twinner® erstellt von Fahrzeugen einen digitalen Twinn (engl. für Zwilling). Dieses Ebenbild wird in zwei bis fünf Minuten, mit einer Art futuristisch aussehendem Auto-Scanner erstellt, dem Twinner-Space. Das Motto "More than you can see" ist dabei kein leeres Werbeversprechen. Ein Digital Twinn® bietet tatsächlich maximale Objektivität. Deswegen setzen führende Autohäuser in Deutschland diese Technologie schon heute ein. Dazu gehören unter anderem die Autohäuser Liebe, Löhr & Becker, König, Kuhn & Witte die als Innnovationstreiber in der Branche bekannt sind.



Twinner® ist ein Gamechanger für den Automobilhandel. Fahrzeuge digital abzubilden, Fahrzeugbesichtigungen von Ort und Zeit zu entkoppeln und damit eine neue Ära der Transparenz, der Sicherheit und des Vertrauens in einem der größten Handelsmärkte der Welt einzuleiten - so lautet die Mission von Twinner®. Twinner® produziert von jedem Fahrzeug einen bisher nie dagewesenen Datensatz, einen digitalen Zwilling (engl. für Zwilling: Twin). Mit dem Digital Twinn® sieht der Kunde virtuell mehr, als wenn er persönlich vor dem Wagen stünde. Maximale Objektivität: einfach, schnell, auf einen Blick - oder wie das Motto verdeutlicht: "More than you can see". Das Start-up aus Leipzig und Halle beschäftigt bereits heute ein Team von über 100 Experten, die allesamt weitreichende Erfahrungen aus der Automobil-, Start-up und Innovations-Branche mitbringen.



