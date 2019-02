Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Geht es um die Aktie des Finanzdienstleisters, so sei die Stimmung weiter stark pessimistisch, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Hauptproblem der Bank bleibe ihre geringe Profitabilität. Der Handlungsdruck sei groß, ein radikaler Strategieschwenk auf Basis eines selbstständigen Weiterbestehens aber unwahrscheinlich./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2019 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-04/14:49

ISIN: DE0005140008