Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever NV nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der geschärfte Blick des neuen Konzernchefs Alan Jope für Wachstum sei erfreulich und erhöhe längerfristig das Vertrauen in die Unternehmensziele, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. 2019 dürfte die Unsicherheit bei der Umsatzentwicklung aber noch andauern./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

