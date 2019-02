Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wirecard nach der detaillierten Antwort auf die Anschuldigungen aus der Vorwoche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Gerardus Vos bestätigte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Empfehlung auf Basis der starken Marktposition des Zahlungsabwicklers und guter Fundamentaldaten. Zu den Vorwürfen will er inhaltlich keine Stellung nehmen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-04/14:55

ISIN: DE0007472060