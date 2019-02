Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das im Januar von europäischen Börsenbetreibern am Kassamarkt umgesetzte Volumen signalisiere Abwärtsrisiken für seine bereits unter dem Konsens liegenden Schätzungen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem sei der Marktanteil regulierter Börsen weiter gefallen. In der Deutschen Börse sehe er weiter eine Profiteurin der zunehmenden Schwankungen an den Märkten./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055