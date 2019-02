Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Das vierte Quartal des Minenkonzerns sei mehr oder weniger wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es drei größer werdende negative Aspekte, betonte der Experte mit Verweis auf neue Probleme im Kongo, auf geringere Verkaufspreise und abfließendes Betriebskapital./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-04/14:59

ISIN: JE00B4T3BW64