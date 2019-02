Die UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Der Markt sei mit Blick auf die Aktie des Schweizer Instituts in den vergangenen sechs Monaten zunehmend negativer gestimmt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Derzeit seien zwei Drittel der Anleger pessimistisch. Für an fundamentalen Daten interessierte und längerfristig orientierte Investoren sprächen seine Renditeerwartungen aber weiterhin für eine Kaufempfehlung./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2019 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-02-04/15:03

ISIN: CH0012138530