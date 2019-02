Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Die Margen des Schweizer Pharmakonzerns sollten bis 2020 stabil bleiben, dann aber deutlich anziehen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Treiber dürften vor allem neue Produkte sein. Außerdem sollte Roche seine Kosten besser in den Griff bekommen und die Produktivität steigern - hier hinke der Konzern den Konkurrenten noch hinterher, die Sparprogramme gestartet hätten. Auch die Markterwartungen sollten entsprechend ansteigen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 12:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012032048