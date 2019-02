Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Meißen (pta015/04.02.2019/14:40) - Die B-A-L Germany AG konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 weiter planmäßig steigern. Der seit Gründung der Gesellschaft höchste Wert liegt bei 87.589 Euro und damit 58,6 % über dem Vorjahr.



Das Ergebnis ging um 90.000 Euro zurück und liegt nun bei minus 86.000 Euro. Darin sind Sonderbelastungen von 97.350 Euro für die Kapitalerhöhungen 2018 und das Börsenlisting sowie Abschreibungen in Höhe von 10.000 Euro enthalten. Das um die Sonderaufwendungen bereinigte Ergebnis liegt bei 11.000 Euro vor Steuern (290% über Vorjahr). Die Eigenkapitalquote beträgt 85,3% (Vorjahr 10,1%).



Die Gesellschaft geht mit einem großen Akquisebestand in das Geschäftsjahr 2019. Der Vorstand rechnet mit weiter stark wachsendem Umsatz und einem kontinuierlichen Gewinnanstieg. Die mit den Mitteln der Kapitalerhöhungen akquirierten Objekte tragen in 2019 voll zum Ergebnis der Gesellschaft bei.



Der vollständige Geschäftsbericht des Jahres 2018 steht ab dem 31.05.2019 unter www.bal-ag.de zur Verfügung.



Über die B-A-L Germany AG Das Unternehmensziel ist der Aufbau eines werthaltigen Immobilienbestandes in Sachsen. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft vor allem auf Einzeleinheiten oder kleinere Bestände sowie Notverkäufe. Die Objektauswahl erfolgt in einem automatisierten Bewertungs- und Abstimmungsverfahren. Die objektiven Eigenschaften wie Lage, Kaufpreis, Objektzustand, Größe, Energieverbrauch und Vermietungsstatus werden bewertet und in einem Scoringverfahren mit dem Gesamtbestand verglichen. Eine Diversifizierung nach Lage, Objektart und Größe ist vorgesehen. Es wird ausschließlich in Wohnimmobilien investiert. Neubau- oder umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind nicht geplant.



