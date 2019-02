Branchenvertreter wählen 18 neue Unternehmen aus, die sich auf die wichtigsten Innovationsprioritäten konzentrieren, darunter 5G, KI, Datenanalyse, Verbraucherfreundlichkeit, das Internet der Dinge und Cybersicherheit

Die GSMA hat 18 neue Unternehmen in die "GSMA 100" aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine globale Initiative, mit der wichtige Innovationen aufgespürt werden sollen. Sie zielt darauf ab, die vielversprechendsten, im Wachstum befindlichen Unternehmen zu ermitteln und Konnektivität sowie digitale Dienste der nächsten Generation voranzubringen. Bei den neuen Unternehmen handelt es sich um: AppOnBoard, Cinarra, CloudifyCUJOAI, DefinedCrowdGenus AIInvisible SystemsIoTiumJiminyKaiOS, LimitlessLitmus Automation, Lumina NetworksMessagenius, SecureHomeUserTribe, Vilynxund Zeotap

"Die GSMA 100-Unternehmen sind führend in Kategorien, die geeignet sind, den digitalen Wandel und das Branchenwachstum voranzutreiben", so Laxmi Akkaraju, Chief Strategy Officer von GSMA. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen, um Geschäftsentwicklungs- und Investitionschancen zu erschließen und Innovationen in unserer Branche voranzubringen."

Die GSMA 100-Unternehmen werden von aktiven GSMA-Mitgliedern, von Branchenpartnern und führenden Technologieinvestoren nominiert. Bei den Unternehmen handelt es sich in erster Linie um risikokapitalgestützte Wachstumsunternehmen, unter denen sich auch eine Reihe von Portfolio-Betreibergesellschaften befindet. Die jüngsten Neuzugänge zur Gruppe der GSMA 100 sind risikokapitalgestützte Investments von Unternehmen wie AT&T, KPN Ventures, Reliance Jio, Singtel Innov8, SoftBank und Verizon.

Die Unternehmen der GSMA 100 repräsentieren die Innovationsprioritäten von Mobilfunkbetreibern aus aller Welt. Unternehmen werden von Investitionspartnern und anderen wichtigen Partnern zur Aufnahme in das Programm empfohlen. Zu den Teilnehmern der GSMA 100 zählen bisher unter anderem: América Móvil, Blumberg Capital, British Telecom, China Mobile, Deutsche Telekom, EIT Digital, Etisalat, Telecom Italia, HV Holtzbrinck Ventures, KPN Ventures, MegaFon, MTN Group, Orange, Rogers Communications, Sony Innovation Fund, Telefónica, Telenor Group, Telstra Ventures, US Cellular und Vodafone.

Weitere Informationen über die GSMA 100 finden Sie unter: www.gsma100.com.

