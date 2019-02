Die Europäische Union sagt den Kohlenstoffdioxid-Emissionen den Kampf an. Gelingen soll dies mit Reduktionszielen - bis 2030 möchte die EU den Ausstoß bei Neuwagen um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 senken. Doch nicht nur die Automobilbranche steht vor großen Herausforderungen, um den Schwenk hin zu saubereren Antriebsformen möglichst reibungslos zu meistern. Auch der Schifffahrt geht es an den Kragen: Die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) setzt seit 2018 auf eine Auftaktstrategie zur Reduktion von Emissionen auf See. Im Vergleich zum Jahr 2008 sollen im Jahr 2050 etwa 50 Prozent weniger Schadstoffe in die Umwelt geleitet werden. Es braucht dringend saubere Alternativen - mit der "Aida Nova" ist der Startschuss gefallen. Das neue Flaggschiff des Kreuzfahrtunternehmens Carnival fährt mit Flüssig-Erdgas. Besser als Schweröl oder Diesel, doch nicht die Ideallösung.

