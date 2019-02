Amazon (WKN:906866) meldete die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2018 nach Börsenschluss am Donnerstag. Wie bereits in den ersten drei Quartalen des Jahres übertraf der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese erneut die Gewinnerwartungen der Wall Street. Das Unternehmen übertraf auch leicht die Konsensschätzungen der Wall Street. Die Aktien sanken am Donnerstag nach Börsenschluss um 4,9 %. Man kann die Reaktion des Marktes auf die Umsatzprognose zum ersten Quartal 2019 zurückführen, ...

