Die Rational -Aktie ist am Montag auf den zweiten Blick bei den Anlegern durchgefallen. Zunächst waren die Papiere nach der Zahlenvorlage recht stabil in den Handel gestartet, vor allem am Nachmittag ging es mit ihnen aber stetig bergab. Zuletzt büßten sie 2,61 Prozent auf 539 Euro ein. Zwischenzeitlich hatten sie bei 533 Euro sogar den tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht.

In ersten Einschätzungen waren sich Börsianer am Morgen einig gewesen, dass das vierter Quartal des Großküchenausrüsters beim Umsatz die Erwartungen erfüllt und bei der Marge sogar ein Stück weit übertroffen hatte. Einige Analysten, darunter Christian Weiz von der Baader Bank, sprachen denn auch von einem soliden Quartal - mit erfüllten Zielen für das vergangene Jahr.

Kritischer äußerte sich die Commerzbank in Person von Analyst Stephan Klepp, der wegweisende Nachrichten vermisste, zumal ein neuer Ausblick auf 2019 erst im März zu erwarten sei. "Wir bleiben der Ansicht, dass die Konsenserwartungen für 2019 sinken müssen", argumentierte der Experte für seine unverändert negative Einschätzung der Aktie mit "Reduce". Er pocht schon länger darauf, dass beim Umsatz kein Spielraum für Enttäuschungen bestehe und bei der Profitabilität der Gegenwind ignoriert werde./tih/he

ISIN DE0007010803

AXC0190 2019-02-04/15:45