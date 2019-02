Die Baader Bank hat das Kursziel für Jenoptik vor Eckdaten für 2018 von 33 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In Anbetracht guter operativer Ergebnisse der ersten neun Monate, des starken Auftragsbestands und positiver Signale bestehe an überzeugenden Zahlen kein Zweifel, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit anhaltend starkem Auftragseingang - gerade im Halbleiter- und Automotivebereich. Aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds und sinkender Bewertung kappte der Experte aber sein Kursziel./hosmra/la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 13:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-02-04/15:46

ISIN: DE000A2NB601