Die Vizechefin der Unionsfraktion Nadine Schön hat sich für eine Bildungssendung zum Thema Datensicherheit nach dem Vorbild der Sendereihe "Der 7. Sinn" ausgesprochen. Was damals das Verhalten im Straßenverkehr war, sei heute das sichere Bewegen im Netz, sagte Schön dem "Handelsblatt". Die populäre Sendung war über rund 30 Jahre lang bis 2005 in der ARD ausgestrahlt worden, sie gilt als "Mutter aller Verkehrserziehungs-Sendungen". In Fünf-Minuten-Spots stellte die Sendung gemeinsam mit der deutschen Verkehrswacht alltägliche Verkehrssituationen und Unfallgefahren nach. Nach dem jüngsten Fall von massivem Datenmissbrauch Anfang des Jahres hatte auch der Sicherheitsdienstleisters Eset ein solches Format wie den "7. Sinn" ins Gespräch gebracht. Mit einer solchen Sendereihe könnten Zuschauer für mögliche Gefahren sensibilisiert werden, sagte CDU-Politikerin Schön laut "Handelsblatt"./gri/DP/zb

